Drama v Kmetiji: tako je trpela, da je jokala

V Kmetiji je bilo napeto, vladal je stres, kajti pripravljajo se na izbiro prvega dvobojevalca oziroma dvobojevalke.

Napeto je bilo v Kmetiji. FOTO: Pop TV

Majina družina se je tako dogovorila, da bodo izbirali tokrat med ženskami. Ivan je bil vseeno zelo živčen in je še posebej znorel, ko mu je na uho prišlo, da naj bi Maja lobirala, naj za prvega dvobojevalca vseeno izberejo moškega člana, in to prav njega.

Ob tem je izgubil živce in ji dejal: »Kaj, da bom jaz delal kot kreten, ti boš pa dirigirala, kdo bo šel ven?!«

Ob vsem tem je zelo trpela Manja, ki je celo zajokala. Ni ji bila namreč všeč ta negativna energija, čeprav je dejala, da razume, da so tekmovalci neprespani in lačni, a to vseeno ni nobeno opravičilo.