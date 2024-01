To se je zgodilo Gaji Prestor, da je pristala na urgenci

Pevka in vplivnica Gaja Prestor po navadi zimske mesece preživlja v toplih krajih, toda zadnja leta ji te počitnice kvarijo zdravstvene težave.

Decembra je v intervjuju za naš medij povedala, da ima zadnjih nekaj let res veliko zdravstvenih zapletov. »Kot da moj imunski sistem ne bi hotel sodelovati z mano. (smeh) Občutek imam, da ko si vzamem dopust in se končno odklopim, ves stres pride za mano in moje telo ugasne. Letos sem počitnice preživela s korono. Ampak me to ne odvrne od podobnih potovanj. Januarja in februarja bom sicer v Sloveniji, ker to zimo ne grem na Tajsko, se pa marca za mesec dni odpravljam na Bali.«

Marca za mesec dni odpravlja na Bali. FOTO: Katja Grobelnik

Boleča, in to hitro rastoča

Zdaj je s sledilci preko družbenih omrežjih delila zapis s fotografijo, saj lahko, kot pravi, s svojo izkušnjo komu pomaga.

»Na začetku tedna se mi je na podpazduhi naredila ena oteklina in ta oteklina je hitro prerasla v manjšo bulico. Ampak ta bulica je res zelo bolela,« je pojasnila Prestorjeva in dodala, da je izboklina rastla zelo hitro do te mere, da je že težko dvignila roko. Takrat se je odločila za obisk urgence.

Tako je rasla bulica. FOTO: Instagram

Tam ji je prijazno osebje takoj očistilo oteklino, saj je bila polna gnoja. »Nauk te zgodbe je, če se vam naredi boleča bulica, oteklina, ne čakati do zadnjega dneva, da greste k zdravniku ali pa da greste na urgenco.«

Ker je Gaja v novo leto zakorakala z zdravimi navadami, se bo njeno telo zagotovo hitreje regeneriralo.