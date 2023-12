Ko ste se leta 2020 s skladbo Verjamem vase predstavili na Emi, so vas mnogi videli prvič in slišal sem tudi komentarje, da ste le še ena lepotica, ki se je odločila peti. Ampak vi se z glasbo ukvarjate od mladih nog.

Glasba je bila prvo, s čimer sem se ukvarjala poleg šolskih obveznosti. Glasba je bila tudi prvo, kar sem začela deliti prek spleta, potem so prišle šele druge vsebine. V glasbeni šoli sem se učila igrati violino in violo, hodila sem na solo petje in še kaj. Pri trinajstih letih sem pela v skupini U3, s katero smo bili zelo aktivni. Nastopali smo po vsej Sloveniji in bili enkrat tudi predskupina Bajage. Kar veliki dosežki za nas, ki smo bili takrat otroci.

Pri novi pesmi Pepel ste sodelovali pri pisanju besedila in glasbe, igrate pa tudi kitaro.

Skoraj vse pesmi do zdaj sem napisala sama, seveda še z nekaj pomoči drugih, ki mi spremenijo kakšno besedico. Pri ustvarjanju sem rada prva, da lahko izrazim svoje občutke in osebne izkušnje. To je povsem drugače, kot če ti pesem napiše kdo drug. Potem pa besedilu dodam osnovno melodijo. Na kitari nisem ravno profesionalka, da bi lahko igrala kaj več, smo pa nekaj malega mojega igranja kitare vključili tudi v skladbo.

Zgodila se je res grozna stvar. Pokvaril se nam je disk v studiu, na katerem so bili posnetki, in pred meseci sem izvedela, da smo izgubili skoraj vse, kar smo posneli letos. Zaradi tega sem bila nekaj časa zelo potrta.

Tema te pesmi je toksična ljubezen. Ste tudi tu izrazili osebne izkušnje?

Ja, ampak iz preteklosti, iz nekaterih prejšnjih odnosov. Zdaj sem že nekaj časa srečno zaljub­ljena in imam zelo zdravo razmerje. Pred tem pa sem bila pogosto jaz tista, ki je veliko dajala, vlagala v odnos in se prilagajala le za to, da bi bilo drugim dobro. Druge sem postavljala na prvo mesto. Z leti ugotoviš, da je sicer lepo, da gledaš na druge, ampak moraš na prvo mesto postaviti sebe. Zato sem s to pesmijo hotela sporočiti tistim, ki so v takšnem razmerju, naj odprejo oči in da je treba ceniti sebe.

Za svojo prvo pesem štejete pet let staro To je, kar imam, ki je tudi prva, ki je nastala v sodelovanju z Žanom Serčičem, ampak še pet let prej ste izdali že skladbo Lepši cvet. Kako to, da te ne štejete?

(smeh) Res je. Moja prva izdana pesem je Lepši cvet, ampak ker je ne izvajam pogosto in ker ni bila medijsko podprta, je to bolj pesem za moj spomin. Štejem jo kot otroško pesem, saj sem bila takrat stara trinajst let. Medtem ko je To je, kar imam prvi resen projekt, pri katerem je sodelovalo več ljudi, seveda predvsem Žan, imela pa sem tudi založbo. Tako da je ta pesem neka prelomnica v moji karieri.

Zgodila se vam je še ena prelomnica. Kar nekaj časa ste uspešno sodelovali z Žanom, potem pa ste zamenjali producentsko ekipo. Kako to?

Ni bilo velikega razloga. Žan je v tistem obdobju začel dobivati vedno več projektov in se tudi bolj posvetil svoji izvajalski karieri, tako da ni imel več toliko časa le zame. Hotela sem si tudi razširiti obzorja in poskusiti še s kakšnim drugim stilom. Kar nekaj časa sem iskala ekipo, ki bi mi ustrezala. Vmes sem jo dvakrat ali trikrat zamenjala, dokler nisem našla te, s katero zdaj snemam prvi album in sem z njo izredno zadovoljna.

FOTO: Katja Grobelnik

Pred leti ste dejali, da vam je vseeno, ali bo album izšel leta 2020 ali 2023, samo da bo takšen, za katerim boste s ponosom stali. Zdaj ga napovedujete za prihodnje leto. V kakšni fazi je trenutno?

Osnutek je končan in za vse pesmi so narejene osnove. Rekla bi, da smo na polovici. Zgodila se je res grozna stvar. Pokvaril se nam je disk v studiu, na katerem so bili posnetki, in pred meseci sem izvedela, da smo izgubili skoraj vse, kar smo posneli letos. Zaradi tega sem bila nekaj časa zelo potrta. Uspelo nam je rešiti nekaj pesmi, drugo bom morala še enkrat odpeti. To je vse skupaj podaljšalo vsaj še za pol leta, tako da imam občutek, da albuma ne bo pred prihodnjo jesenjo. Računam na september.

Pa z ekipo sestavljate tudi skupino za koncerte?

FOTO: Katja Grobelnik

Skupina se počasi sestavlja. Zdaj nimam nastopov. Do izida albuma bi si rada ustvarila vtis, kako bodo nastopi delovali celostno. Rada bi imela tudi koncerte, na katerih bi izvajala le svoje pesmi. Tako da je pri meni za zdaj koncertno zatišje.

Poleg glasbe se ukvarjate tudi z vplivništvom in mnogim ste bolj znani kot vplivnica.

Tudi s tem sem izredno zadovoljna. Vedno več podjetij rado dela z vplivneži in s podjetji, s katerimi trenutno sodelujem, sem zelo zadovoljna. Imam tudi kar veliko ponudbo, tako da lahko izberem le tiste projekte, ki me res veselijo in v katerih uživam.

Navado imate, da zimske mesece preživite v toplih krajih, toda zadnja leta vam te počitnice kvarijo zdravstvene težave.

Oh, res je, zadnjih nekaj let imam veliko zdravstvenih zapletov. Kot da moj imunski sistem ne bi hotel sodelovati z mano. (smeh) Občutek imam, da ko si vzamem dopust in se končno odklopim, ves stres pride za mano in moje telo ugasne. Letos sem počitnice preživela s korono. Ampak me to ne odvrne od podobnih potovanj. Januarja in februarja bom sicer v Sloveniji, ker to zimo ne grem na Tajsko, se pa marca za mesec dni odpravljam na Bali.

Ste tudi ena tistih, ki imajo za seboj eno bolj »priljubljenih« bolezni zadnjega časa, izgorelost.

To je bilo eno najtežjih in najhujših obdobij v mojem življenju in še danes o tem težko govorim, ker mi je povzročilo veliko travmo. Še zdaj vse skupaj v sebi predelujem, in ko začutim prve znake, da bi lahko šla po istih stopinjah, kot sem šla lani, poskušam vse skupaj zatreti v kali.