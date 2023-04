Zdravstvene težave Gaje Prestor, odpovedala je vse projekte

Pevka in vplivnica Gaja Prestor je morda v zadnjih treh mesecih, ki jih je s fantom preživela na Baliju, dajala vtis, da živi svoje sanje in da se še nikoli v življenju ni imela lepše. Kar je deloma res, toda Gaja je zdaj priznala, da je zanjo precej težko in stresno obdobje in da je kljub številnim čudovitim trenutkom na drugem koncu sveta doživljala ogromno stisk, ki jih je daleč od doma težko predelovala.

»Če sem iskrena, se že skoraj tri mesece ne počutim dobro. Potovanje pa mi je dalo širok pogled na stvari, ki so se do zdaj dogajale v mojem življenju. Katera dejanja res štejejo in za katere stvari se je vredno boriti. Večina ljudi misli, da ob pobegu v tujino težave izginejo, a je ravno obratno. Takrat si še najbolj izpostavljen temu, kar te stiska in duši,« je odprto priznala mlada pevka, ki se je že vrnila domov, odločna, da bo sebe znova postavila na prvo mesto in pred vsa pričakovanja.

»Pripravljena sem na spremembe, ki mi jih bo prineslo novo obdobje v življenju,« še pravi Gaja, ki si že nabira novih moči, za april pa je odpovedala vse projekte, saj se želi čim prej počutiti bolje.