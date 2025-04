Za bolečine v križu so lahko krivi napačni čevlji

Bolečina v križu je zelo pogost pojav, ki vsaj enkrat v življenju prizadene skoraj vsakega posameznika. Je eden izmed glavnih razlogov za izostanek z dela in lahko bistveno vpliva na kakovost življenja. Pogosto se izboljša sama od sebe, v nekaterih primerih zahteva medicinsko obravnavo. Simptomi so različni, od blagih do zelo intenzivnih.

Bolečina je lahko enakomerna ali pa ostra, zbadajoča, ki otežuje gibanje ali vzravnano držo. Akutna se pojavi nenadoma, običajno med športnimi aktivnostmi ali dvigovanjem težkih predmetov, in traja manj kot tri mesece; kronična traja dlje kot tri mesece in pogosto zahteva dolgotrajno zdravljenje.

Redno izvajanje vaj za ledveno hrbtenico lahko prepreči bolečine.

Nujno je poiskati medicinsko pomoč, če nastopi po padcu ali poškodbi ali če je povezana s težavami pri nadzoru mehurja ali črevesja, šibkostjo v nogah, vročino ali bolečino med kašljanjem ali uriniranjem. Takšni simptomi lahko nakazujejo na resnejše zdravstvene težave, ki zahtevajo takojšnjo obravnavo.

Dolgotrajno sedenje za pisalno mizo, še posebno brez ustrezne podpore za hrbet, lahko povzroči napetost v ledvenem delu. Delo, ki vključuje dvigovanje, vlečenje ali zvijanje hrbtenice, prav tako povečuje tveganje za poškodbe. Nepravilna drža med sedenjem ali stanjem lahko povzroči, da hrbtenica ne podpira telesne teže pravilno, kar vodi do bolečin.

Priljubljene japonke so morda krive za težave. FOTO: Milicad/Getty Images

Poleg teh pogostih vzrokov lahko presenetljivo veliko dejavnikov prispeva k bolečini v križu. Nespečnost, na primer, povečuje občutljivost za bolečino in lahko poslabša stanje. Tudi neustrezna obutev, kot so natikači, ki ne zagotavljajo dovolj podpore stopalom, lahko povzroči bolečine v križu; prepolne denarnice, ki jih zlasti moški nosijo v zadnjem žepu, lahko povzročijo pritisk na ishiadični živec, kar vodi do bolečin.

Redno plavajmo

In kaj storiti, če vas boli križ? »Pri zmernih bolečinah, kjer je gibljivost ohranjena, je treba čim prej zaužiti primerne odmerke protibolečinskih zdravil, ob tem pa obdržati čim več telesnih dejavnosti. Kratkotrajni relativni počitek v postelji je učinkovit le pri hudih bolečinah, pri blažjih ne predstavlja učinkovitega zdravljenja,« izpostavlja Marko Drešček, dr. med., specialist družinske medicine, v publikaciji Združenja zdravnikov družinske medicine, ki jo najdete na spletni strani Zdravstvenega doma Postojna.

Delo za pisalno mizo tudi povzroči napetost v ledvenem delu.

Če so bolečine hude in boste obiskali zdravnika, vam bo predpisal zdravila za njihovo lajšanje. »Samo v izjemnih primerih, ob zelo hudih bolečinah, bo morda nekaj dni sam ali prek patronažne službe bolniku apliciral enkrat na dan injekcijo v mišico ali analgetično mešanico v žilo,« razlaga.

Najbolje je, če bolečine v križu preprečimo. »Da do nje ne pride, so potrebni redno izvajanje vaj za ledveno hrbtenico, redna telesna dejavnost in redno plavanje (predvsem hrbtno). S tem se krepi obhrbtenično mišičje, t. i. mišični steznik, ki hrbtenici nudi dodatno oporo in s tem zmanjša pritisk na medvretenčne ploščice in vretenca. Seveda je nujno tudi zmanjšanje telesne teže, če je prevelika,« svetuje Drešček.