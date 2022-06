Tičev morilec odsedel že polovico: »Gašperja se bomo vedno spominjali«

»Gašperja se bomo vedno spominjali, za vedno bo ostal v naših srcih in mislih. Še vedno ga iskreno pogrešamo, kot igralca, kot kolega, kot človeka in prijatelja.« Tako so nam ob že peti obletnici smrti enega najbolj priljubljenih gledaliških igralcev Gašperja Tiča povedali v njegovem domačem Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL). Tam že vse od tistega usodnega 18. junija 2017, ko je danes 25-letni Stefan Cakić v stanovanju na Trubarjevi cesti v Ljubljani z nožem smrtno ranil omenjenega igralca, ohranjajo spomin nanj. A ne s poimenovanjem kakšnega dela gledališča, temveč s podeljev...