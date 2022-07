Tina Gorenjak pobegnila iz Slovenije (FOTO)

Igralka Tina Gorenjak je v teh dneh dopolnila 50 let. Posebnega jubileja pa ni praznovala doma, temveč v tujini. Na instagramu se je zahvalila za voščila in lepe misli, razkrila pa je tudi, da je trenutno ni v Sloveniji. »Jaz sem za rojstni dan malo pobegnila iz Slovenije, k svojim dragim prijateljem na obisk in se mi dogaja 100 na uro, tako da še ni bilo časa narediti kakšnega povzetka o petdesetki, kaj šele napisat kakšno pametno misel. Oboje sledi ob priliki.«

Čestitkam in lepim željam se pridružujemo tudi v našem uredništvu.