Ti, ti, Planet TV

Jure Godler, kmalu 37-letni Brežičan, je še najmanj kriv. FOTO: IGOR MODIC

V kvizu Milijonar na Planetu TV, ki ga vodi, so ga spet pihnili. Za to pa so bili krivi sestavljavci vprašanj. Namreč, vprašanje se je glasilo: Ime katere slovenske glasbene skupine je tudi zemljepisno ime?Pravilen odgovor je bil skupina Kingston, vendar pa je bila med ponujenimi odgovori tudi skupina Orlek, ki pa je tudi pravilen odgovor.Številni gledalci so zato svojo nejevoljo naslovili na Planet TV in jim dali vedeti, da je Orlek hrib na obrobju Zagorja, po katerem si je skupina nadela ime, da pa tudi obstaja naselje Orlek v občini Sežana. Tako, zdaj vemo; na Planet TV pa tudi. Če že doslej niso vedeli!