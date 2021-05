Tekmovalka napadla znano Slovenko: Smrdljivka. Sram te je lahko!

FOTO: Zaslonski posnetek

Znane Slovenke in mnogi drugi Slovenci očitno dosledno spremljajo resničnostni šov Sanjski moški. Ena za drugo komentirajo dogajanje v oddaji in s tem razburjajo tekmovalke, ki zdaj z njimi obračunavajo prek spletnih omrežij. Poročali smo že o tem, kako sta si prejšnji teden v lase skočili Tanja Kocman in Laura Beranič , tokrat pa sta se spoprijeli 'Cool Mamacita'in razvpitaTeja je med spremljanjem oddaje dejala, da je kar živčna, ko gleda vse skupaj: »Kako je lahko punca pri 21 letih zrelejša kot ženska. Če bi meni Carmen takole stopila na žulj, ki se je itak nažgala, bi jo tako usekala. Jaz ne bi znala tako diplomatsko. Jaz bi jo porinila in itak bi se zlomila, ampak ne vem, a jo je Pop TV nastavil. Če obstajajo tako 'žleht' ljudje, se mi res smili. Prav živčna sem pri tej oddaji. Ne morem.« S tem je Carmen seveda spravila v slabo voljo.»Glejte, ljudje, to se pač zgodi v šovu. Mislim, da naša največja komentatorka, nočem reči niti njenega imena, ker mi je pod častjo. Nočem njenih sledilcev. Če to izjavi mati otrok. To je nasilje, če izjavi, da bi mene v šovu usekala. Pa ti nisi vredna mojih besed. Ženska, ti si šla v šov. Ti si v šovu prevzela otrokom očeta!« se je odzvala Carmen.Komunikacija med Tejo in Carmen pa se ni končala tukaj. Carmen se je Teji oglasila celo zasebno in zapisala (nelektorirano): »Glej lubica. Na moji strani so. Pazi se. Ne poznaš ti mene. Smrdljivka. Pokvarjenka. Sram te je lahko. V javnosti si to naredila. Pa se ti oglasaš. Očeta si jim vzela.«