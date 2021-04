Sanjska Laura brez dlake na jeziku o Sanji: Gledalci bodo šokirani ...

S Sanjo sta zakopali bojno sekiro. FOTO: Instagram

V uvodni oddaji Sanjskega moškega je največ pozornosti zagotovo pritegnilaiz Miklavža na Dravskem polju. Temperamentna Štajerka je namreč med tekmicami zagledala tudi znanko, s katero se osebno poznata in nista bili v najboljših odnosih. Triindvajsetletnico je celo tako spravila iz tira, da je dekletom dejala, naj se ne čudijo, če bo nekomu »odtrgala glavo«. Z izrazito dobrovoljno črnolasko smo se pogovarjali o temah, o katerih zadnje dni govori vsa Slovenija.Meni niti na pamet ni padlo, da bi se prijavila v tak šov. Pred časom sem se prijavila v Big Brother, ker se mi je to zdelo bolj zame. V ta šov me je prijavila prijateljica, verjetno zato, ker sem imela za seboj kar burno razmerje in nekaj razočaranj. Do zadnjega nisem vedela, ali bom šla ali ne. Potem sem si pa mislila, zakaj pa ne, in sem šla podpisat. Nisem si mislila, da bom sprejeta.Ne. Zmotil me je njen način in kako je pristopila tam v lokalu. Mi smo takrat nameravali zapirati prej, ampak se uradni delovni čas ni spremenil. Ona pa ni upoštevala tega, da je bila edina gostja v lokalu. In je hotela take pijače ob urah, ko naj bi že zaprli. Ampak priznam, da sem bila takrat zelo neprofesionalna, kot je tudi ona rekla. Takrat sem dala dušo temu lokalu, saj sem bila tam 12 ur na dan. Preveč resno sem jemala to službo, verjetno tudi zato, ker sem imela s šefom avanturo. Ona je na vse to gledala z objektivnega vidika, jaz pa s subjektivnega. Takrat sem mislila, da me hodi namenoma provocirat, ker se je kaj zapletla z njim. To se mi je zdelo grdo, saj je vedela, kakšna imam čustva do njega. Ampak potem sva razčistili, saj sta onadva res zelo dobra prijatelja. Takrat sem tako reagirala, ker sem bila res zaljubljena.Ja, jaz sem morala požreti besedo, saj sem v šovu veselo rekla, da ne bova nikdar zakopali bojne sekire (smeh). V resnici sva si s Sanjo zelo podobni. Ampak bo morala tudi ona požreti besedo, da bi takšno delavko takoj odpustila, ker ji bom zdaj verjetno pomagala v njenem lokalu. Zelo dobro se razumeva, vsak dan se slišiva in vidiva, skupaj pojeva kosilo in spijeva kavo. Ljudje bodo šokirani, ko bodo videli razplet v oddaji.Temeljni razlog je bil, da sva bila v poslovnem odnosu, kar ni v redu, ker sem bila preveč čustvena pri delu. Drugi razlog pa je bil, da verjetno on ni verjel, da sem zaljubljena vanj, ker sem nekoliko mlajša od njega. Definitivno mi ni vračal čustev. Potrebovala sem eno leto, da sem vse skupaj prebolela. Ampak zdaj sem in lahko tudi z njim normalno spijem kavo.V bistvu sem bila od 18. leta v eni precej dolgi zvezi. Takrat sem bila srečno zaljubljena, ampak je bil problem v ljubosumju, saj nisem res nikamor več šla. Imela sva tako toksično zvezo. Potem sem imela pa še eno burno zvezo, ki je bila čisto nasprotje prve. Takrat sva »lutala« vsak po svojem koncu, tako da to niti ni bila ljubezen. Drugič, ko sem se res zaljubila, sem se v tistega šefa. Tretjič pa upam, da bo. V tretje gre rado (smeh).Na prvi vtis mi je bila najbolj antipatična. To se ni videlo v oddaji. Jaz sem rekla, da smo lahko srečne, da sedimo tam, saj je bilo verjetno veliko prijavljenih. Ona pa je rekla, da so tako in tako vsako sprejeli. Kot da mi je hotela reči, da sem tudi jaz tam, ker niso imeli dovolj ljudi. S tem stavkom se mi je zamerila.Prvi večer mi je bila najbolj simpatična, zato mi je bilo res žal, da je morala zapustiti šov. Takrat nismo vedele, da se zpoznata. Pa. Z njo sva zdaj kot dve zmešani sestri. Jaz se vozim v Ljubljano, ona je bila zdaj deset dni pri meni ... Pa tudi sse razumem. Ona je enako zmešana kot jaz. One tri so mi bile tam najljubše, še zdaj se slišimo.Ali me sovražijo ali pa me imajo zelo radi. Tistih vmesnih ni. Zanimivo pa je, da mi pišejo samo lepe stvari. Zasuli so me s sporočili, sploh ne pridem do konca, tako da se v objavah vsem zahvaljujem vsem. Telefon mi bo pregorel. Takšnega odziva res nisem pričakovala.Joj, ja. Morala sem se že slikati z oboževalci na cesti. Včeraj sem imela neko slikanje v Rogaški in so me vsi gledali. Ne vem, ali zato, ker pač hodim s krono na glavi ali ker me prepoznajo (smeh). Prišla sem tudi v eno gostilno v Europarku in se je vsa terasa obrnila. Zelo je čudno, nisem tega vajena.Delam v kozmetičnem salonu, kjer se je zdaj usulo veliko strank, tako da je kar pestro. Drugače pa sem veliko tudi pri Sanji v lokalu (smeh). Imam tudi slikanja. Veliko sem na telefonu. Iščem se še, za zdaj ne vem, kako naj se na vse skupaj odzovem. Glava mi kar leti na vse smeri.Če bo kakšna možnost za čez mejo, bom kar malo pobegnila na morje s skupino prijateljev. Da se malo umaknem od vsega tega, saj me verjetno tam na Pagu ne bodo prepoznali (smeh).