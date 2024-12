Tehnična napaka razkrila slovensko zmagovalko še pred uradno razglasitvijo

Ljubljančanka Tamia Šeme je navdušila tako strokovno žirijo kot gledalce hrvaškega šova Supertalent. Tamia je med drugim znana po svojih akrobacijah na svili, takšen nastop je izbrala tudi v tokratnem finalu, njen nastop pa je bil resnično izjemen, tako da je osvojila prvo mesto.

A kot je bila praksa pretekla leta, je bila finalna oddaja vnaprej posneta, zaradi česar je Nova TV priznala tehnično napako, tako da je bilo ime zmagovalca razkrito še pred uradno razglasitvijo.

Nova TV je posnela tri različne različice slavja zmage, za vsakega finalista eno, režiser pa prikaže tisto, ki na podlagi glasov občinstva ustreza zmagovalcu. Vendar pa je bila med reklamami pomotoma predvajana tehnična tabla z naslovom videa s Tamijinim imenom. Ta posnetek je bil viden deset sekund, a gledalci so ga opazili.

»Finale Supertalenta ni bil oddaja v živo, ampak je bila uporabljena običajna praksa predhodnega snemanja finalne oddaje, in da bi gledalci lahko glasovali in izbrali zmagovalca, smo tri morebitne zaključke posneli prej in tistega, ki ustreza izidu glasovanja občinstva v finalnem večeru, potem predvajamo,« so sporočili z Nove TV na facebooku, poroča jutarnji.hr.

