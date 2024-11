Slovenka na hrvaških talentih do zlatega gumba: Vadila sem v hlevu (VIDEO)

Tamia Šeme, ki jo poznamo iz šova Slovenija ima talent, je navdušila tudi hrvaško žirijo, voditelje in občinstvo oddaje Supertalent. Soglasno so se odločili, da ji podelijo zlati gumb, s tem pa so naši akrobatki omogočili neposredno uvrstitev v polfinale.

»Neverjetna točka, za zmago«, »To je talent, to je za zlati gumb. Vse čestitke za ta korak«, »Dekle, na zmago« so se vrstili tudi komentarji gledalcev na facebooku.

Tamia Šeme se je predstavila na odru z besedami: »Živim z mamo. Očeta pogrešam, in če bi ga danes srečala, bi želela, da me predstavi polbratom in polsestram ter da bi bil ponosen name za vse, kar sem dosegla in še bom. Začetki so bili težki, saj za ta šport potrebuješ visok strop. Prve svile sem obešala v hlevu, vendar so bile to vedno moje sanje – da iz tega hleva pridem do nečesa večjega. Nič ne pride samo od sebe. Moraš se nekako sam spodbuditi, da dosežeš to, kar želiš,« je povedala 26-letna Tamia ob svoji predstavitvi.

Odraščala je brez očeta, hkrati pa je razkrila, da se je zaradi bolivijskih korenin srečevala z rasizmom.

»Zaradi videza so me v šoli vedno opominjali, da sem drugačna, kot da nisem dovolj dobra in da ne spadam sem. Rasizem je bil zelo očiten, še danes se bojim, da me bo kdo obtožil, da sem nekaj ukradla. Moj oče mi je kot tujec, spoznala sem ga, vendar se od mojega desetega leta nisva več videla,« je priznala.

Na Instagramu jo spremlja skoraj 50.000 ljudi, kjer redno opominja svoje sledilce, da nikoli ne smejo odnehati pri uresničevanju svojih sanj.