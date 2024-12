Gledalci o Slovenki, ki je zmagala na Supertalentih: Vsa čast, to je talent, umetnost (VIDEO)

Ljubljančanka Tamia Šeme je navdušila tako strokovno žirijo kot gledalce hrvaškega šova Supertalent. Že na avdiciji je 25-letna Slovenka osvojila skupno zlato tipko žirije, v pa je nato finalu izvedla nastop, ki je žirante ponovno pustil brez besed in potrdil, da so na avdiciji sprejeli pravilno odločitev.

Tamia je med drugim znana po svojih akrobacijah na svili, takšen nastop je izbrala tudi v tokratnem finalu, njen nastop pa je bil resnično izjemen, kar je prepoznalo tudi občinstvo in jo nagradilo z gromkim aplavzom.

Televizijec Davor Bilman, eden od štirih članov strokovne žirije, je po koncu nastopa z občudovanjem dejal: »Bila si popolna, vrhunska, izjemna, neverjetna in kar bi rad poudaril - nikoli še nisem videl nikogar, ki bi se tako hitro vzpenjal kot ti. Lahko bi trenirala marince, tako si hitra. Tudi vse ostalo je bilo popolno - od vseh teh spustov, ki jih še nikoli nismo videli, do glasbe in usklajenosti, res finale finala, bravo.« Da si je zaslužila zmago, se strinjajo tudi spletni uporabniki, ki jih je nastop temnolase akrobatke več kot navdušil.

»Vse čestitke, to je talent, umetnost«, »Bravo, dekle«, »Zaslužena zmaga, res je bila najboljša«, »Iskrene čestitke, briljantno dekle«, »Zasluženo od teh, ki so šli v finale, zame najboljša«, »Hvala bogu, da spet ni zmagal kakšen pevec ali pevka«, »Zaslužila je, od začetka je moja favoritinja«, »Iskreno čestitam. Dekle si je zaslužilo. Dovolj so zmagovali plesalci in pevci. To je talent, ki si zasluži prvo mesto«, je le nekaj od komentarjev, ki so jih na družabnem omrežju s svetom delili vzhičeni gledalci.