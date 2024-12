Slovenka v finalu hrvaškega šova! To je nastop, ki ga gledate odprtih ust (VIDEO)

25-letna umetnica iz Ljubljane Tamia Šeme, ki je leta 2021 na slovenskih talentih dosegla 2. mesto, navdušuje v hrvaškem Supertalentu, kjer so ji pred dvema oddajama kar vsi žiranti podelili skupni zlati gumb. Sinoči je spet nastopila in si z odličnim nastopom v polfinalu zagotovila nastop v finalu.

Oglejte si njen zmagovalni nastop. (Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

»Kljub izjemnemu talentu Tamia skromno poudarja, da trenutno nima ambicij zunaj meja Slovenije, saj sta njena družina in srce tam. Njena izvedba, ki jo je žirija spremljala z vso pozornostjo, pa je dokazala, da bi brez težav osvojila tudi največji svetovni oder,« so zapisali ob predstavitvi Tamie na hrvaškem portali 24sata.

»Zadnjič smo ti vsi pritisnili zlati gumb, ker si naredila nekaj, česar do zdaj še nismo videli, ampak to danes je bilo še deset stopenj višje! Ne vem, od kod črpaš figure, pogum in ta neverjetni želodec. Meni je bilo slabo samo ob tem, ko sem te gledal prvih deset sekund, ko si se obrnila, ti pa si se kar vrtela in vrtela. Vprašala sem, ali lahko spet pritisnemo zlati gumb, ker si pri meni že v plusu,« je dejala žirantka Maja Šuput, Fabijan pa je navdušeno dodal: »Prepričala si me že s tistim skokom iz obroča na tla – ta nindža trenutek je bil neverjeten.«

Tamio bomo spremljali tudi v finalu, zanjo pa močno stiskamo pesti!