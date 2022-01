Tega pa nismo pričakovali: Polona mu je pred vesoljno Slovenijo prisolila klofuto

Polono Kranjc slovi po svojem eksplozivnem temperamentu, kar je samo še potrdila tudi to nedeljo, ko je gostovala na streamu pri youtuberju Peru Martiću. Temu je namreč po provokaciji prisolila klofuto. Pero ji je med pogovorom rekel, da pretirava in da misli, da je nekaj več. Začela sta se obkladati z znamenitimi Poloninimi »Kdo si pa ti?!« in vse to se je stopnjevalo do trenutka, ko je Pero dobil klofuto.

Seveda sta Pero in Polona vse skupaj zaigrala, saj so to med drugim želeli videti tudi gledalci.

Tilen končno na zmenek s Polono

Med drugim smo lahko tudi videli, da sta se Polona in Tilen domenila za zmenek v živo, ki ga bodo 27. januarja lahko spremljali vsi gledalci streama. Prav tako naj bi si takrat Polona dala narediti pirsing v jezik, Tilen pa v bradavico.