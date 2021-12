Uf, tega pa v Kmetiji niso pokazali: Tilen razkril, da mu je Polona pokazala ...

Zmagovalec letošnje Kmetije Tilen Brglez je gostoval pri youtuberju Peru Martiču. Dobrovoljni mladenič je med pogovorom v živo razkril tudi pikantne podrobnosti s posestva, kjer so preživeli 70 dni. Med drugim je priznal, da je Polono vsak večer objel, ji povedal, da jo ima rad, in ji zaželel sladke sanje. Tilen je gledalce šokiral tudi z izjavo, da Polonini bradavički krasita pirsinga. »To me je čisto očaralo,« je dejal z nasmeškom.

Pero in Tilen sta poklicala Polono in jo vprašala, kako gleda nanj kot moškega. »Tilen je itak rekel, da bi me oženil, jaz bi pa rekla ja,« je dejala Polona in pristala na zmenek s Tilnom, ki ga bo organiziral prav Martič. Svetlolasa 19-letnica pa sicer ni bila najbolj navdušena nad razkritjem o bradavičkah: »Celi Sloveniji si povedal, kje imam jaz pirsinge?«

Denarja še ni dobil

Polona ga je povsem očarala. FOTO: Pop TV

Tilen je razkril tudi, da mu Pop TV še ni izplačal glavne nagrade. Kot je pojasnil, se bo to zgodilo v kratkem, in sicer v 14 dneh po koncu predvajanja oddaje po televiziji. Povedal je tudi, da so ga na avdiciji med drugim vprašali, ali bi se pred kamerami predal strasti. Odgovoril je pritrdilno, a se to po njegovih besedah ni zgodilo.

Martič je Tilnu pripravil tudi igrico, v sklopu katere je o svojih nekdanjih sotekmovalcih povedal dobre in slabe lastnosti. Med drugim je dejal, da mu prvoizpadli Dominik ni všeč, ker je skupaj z Niko razkril letošnjega zmagovalca šova. »To je najbolj bedasto, kar sta naredila,« se je jezil.