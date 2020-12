Te skrivnosti Silvestrskega poljuba zagotovo ne poznate!

Ne le na najdaljšo noč in novoletni dan, že na začetku decembra imamo dolga leta v Sloveniji tradicijo, da si predvajamo zimzeleno skladbo Silvestrski poljub, ki jo izvaja Alfi Nipič. Slišimo jo na radiu, na televiziji, mnogo je ljudi, ki jo znajo tudi na pamet, dejstvo, da je ena najbolj znanih slovenskih pesmi vseh časov, pa ni nobeno presenečenje.Avtorja legendarne skladbe sta pokojna Jože Privšek in Dušan Velkaverh, nastala pa je daljnega leta 1971 in na Wikipediji lahko preberemo nekaj dejstev o tem, kje in kdaj je bila prvič posneta ter predvajana. Skladba pa ima tudi skrivnost, o kateri Wikipedija ne ve ničesar, morda pa ...