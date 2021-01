Tanja Ribič svetuje, kako okrepiti imunski sistem

Tanja je pokazala, kaj delajo doma. FOTO: Tanja Ribič, Facebook

Družinski zaklad – kisano zelje. FOTO: Tanja Ribič, Facebook

V zimskem času, še posebej pa v teh koronskih časih, je še kako pomembno, da skrbimo za svoje splošno zdravje. Znano je, da je naš imunski sistem ključen pri branjenju našega organizma pred različnimi virusi in bakterijami, ki nas napadajo. Igralkaje s svojimi sledilci delila domači recept za krepitev imunskega sistema.»Biti samooskrben je čedalje večjega pomena in tudi dvig imunskega sistema, da ne bi jedli samo solato z veliko kisa, tako kot nam je nekdo predlagal,« je sporočila Tanja in dodala, da so v njeni družini kisali zelje – doma. »Kupili smo glave ekološkega zelja – tukaj je naš zaklad,« je pokazala, kaj se skriva v čebru. »Slastne glavice zelja. Mož (, op. p.) je naredil luknje in notri nasul soli, da lepo fermentira.« Dodala je še, da je kisano zelje izjemno zdravo in da so to naravni probiotiki.