Tanja in Samira z misicami po modni brvi

Modna revija je bila prava paša za oči. FOTOGRAFIJE: Miss Slovenije

Jakna s poslanstvom

Z nakupom izdelkov VDC uporab-nikom omogočite krepitev občutka lastne vrednosti, poleg tega pa iz prihodkov od prodaje izdelkov prejmejo mesečno nagrado.

Kmalu veliki finale

Modna revija je bila le del večplastnega sodelovanja Miss Slovenije z znamko More Than Beauty in VDC Zasavje.

Aprila letos smo na straneh našega časopisa pisali o dveh uporabnicah Varstveno-delovnega centra Zasavje, 53-letniin 33-letni, ki sta se na vso moč veselili projekta, ki ga je VDC pripravljal z More Than Beauty, znamko oblačil, nastalo v okviru projekta Miss Slovenija. Zaupali sta nam, da komaj čakata, da bosta prvič v življenju nastopili v vlogi manekenk.Zdaj se jima je želja uresničila: skupaj s finalistkami izbora Miss Slovenije sta zakorakali po modni brvi. Ne le njima, temveč tudi drugim uporabnikom VDC je modna revija pred domom v Zagorju ob Savi prinesla nepopisno veselje in umik od vsakdanje rutine. Veselili so se zaposleni ter starši in sorodniki uporabnikov, da je bilo tako zaposlenim kot tudi soorganizatorju projekta, ekipi Miss Slovenije, pri srcu resnično toplo. Modna revija je bila le del večplastnega sodelovanja Miss Slovenije z znamko More Than Beauty in VDC Zasavje.»More Than Beauty s svojim najnovejšim konceptom inovativnega proizvoda More Than Beauty by ME vključuje ljudi s posebnimi potrebami. Uporabniki VDC, ki so izurjeni v šivanju, sami zašijejo celo jakno za stranko. Želimo, da naša jakna ne bi bila zgolj nov modni kos, ki ga po nekaj nošenjih zavržeš, temveč tudi simbol empatije do sočloveka in oblačilo za vse čase,« pove, lastnica licence Miss Slovenije za Miss sveta.»Z nakupom izdelkov VDC uporabnikom omogočite krepitev občutka lastne vrednosti, da zmorejo narediti nekaj, kar je drugim všeč. Poleg tega pa iz prihodkov od prodaje izdelkov prejmejo mesečno nagrado k invalidnini in možnost udeleževanja na različnih športnih, kulturnih aktivnostih, izletih, letovanju, zimovanju, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti sami,« pojasni. More Than Beauty in VDC sta se povezala tudi pri oblikovanju VDC-jeve blagovne znamke Prešito in v projektu Gradimo VIP (vključujoče, inovativno, povezano Zasavje). »More Than Beauty pomaga pri oblikovanju ter pri zbiranju odpadnega materiala, ki je uporabljen v končnih produktih. Vzpostavili smo koncept zero waste, kar pomeni, da uporabimo ves material – ničesar ne mečemo stran,« poudari Verkova.Modna revija v VDC Zasavje je bila del zaključne prireditve projekta Gradimo VIP Zasavje – VIP JAZ. Finalistke Miss Slovenije, ki so nastopile na modni reviji, so nosile jakno Focus znamke More Than Beauty.Lepotice so si jakno, ki so jo nosile, sešile same, saj je bil to eden od številnih izzivov, ki jih morajo pred zaključnim tekmovanjem opraviti finalistke. Katera od teh bo postala miss Slovenije 2021, pa bo znano 27. junija, ko se bo v Hrastniku odvrtelo finalno tekmovanje.