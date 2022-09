Poglejte, kakšna je hrana v hiši Franko: ste že slišali za takšen kebab? (VIDEO)

Ana Roš je najboljša promotorka Slovenije na kulinaričnem področju v svetu in ena izmed najboljših chefinj na svetu, medtem ko je njena slaščičarka Maša Salopek najboljša slaščičarka na svetu. Ena izmed slovenskih vplivnic, ki se na spletu predstavlja pod imenom Melita Ivana se je podala na kulinarično popotovanje in vse skupaj delila tudi s svojimi sledilci na Tik toku.

Meni, ki ga lahko preizkusi prav vsak, ki je za hrano pripravljen odšteti 225 evrov in pri tem izkustit presežke okusov, ki vam jih servira ena najbolših kuharic na svetu.

Tudi imena hodov so posebna. Naj jih naštejemo le nekaj izmed njih: Fermentirana paradižnikova voda, bezeg, bezgove jagode in pehtran Pastrami govejega jezika, jalapeño in kristal alge Zelena, kremasto jajce, mlečna skorja, tartuf in prah pinjenca, kebab mladega korenja, cvetovi divje magnolije, Panch Phoron Koruzni krof, fermentirana skuta, prekajene ikre postrvi in divji drobnjak, krompir pečen v skorji avgustovskega sena, kislo maslo z luštrekom in hrenom; gozdna juha. To je delček kulinarike, ki si jo lahko privoščite v hiši Franko.