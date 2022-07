Tako so se na Čeglajeve besede odzvala dekleta: Komaj čakam, da se spet srečava

Gregor Čeglaj, ki se trenutno nahaja v tujini, je v zadnjih dneh precej razburkal domačo medijsko sceno. Kot pravi, se je odločil, da bo povedal resnico, kakšni so v resnici slovenski vplivneži in vplivnice, ki jih je sam poimenoval »oglasne deske«. V torek je imel na 'tapeti' kandidatke, ki so se za njegovo srce borile v šovu Sanjski moški. Kaj vse je povedal, lahko preberete v članku na tej povezavi.

Zbrali smo nekaj odzivov z družbenega omrežja deklet, ki so bila omenjena v zadnjih instagram zgodbah Čeglaja.

»Verjemi, da boš tudi ti srečal realnost preko mene, še zavedaš se ne, kako si bova blizu. Nisi prave osebe izbral za to sr****, verjemi ...« je v zgodbi na instagramu zapisala Carmen Osovnikar in dodala, da komaj čaka, da se znova srečata. Objavila pa je tudi fotografijo s pripisom: »Mislim, da moj nasmešek na obrazu vse pove, ampak verjemite mi, najboljše še prihaja ...«

Anja Širovnik, ki trenutno živi na Tenerifu, je dramo v domovini le na kratko pokomentirala: »Tole so prvi in zadnji story-ji na to temo. Čeprav bosta verjetno dva ali trije. Jaz še kar vztrajam pri tem, da tega ne bom komentirala, ker se mi zdi, da zdaj že itak večina Slovenije ve, o kom se to gre in se vsak pri sebi odloči, kaj bo verjel in česa ne. Tako bom rekla, bi tudi jaz imela marsikaj za povedati, ampak se mi – iskreno povedano ne da in mi je vseeno. Pri tem bom ostala, saj niti nimam energije za to. Ukvarjajte se sami s seboj, ker bo takrat svet veliko lepši.«

Ana Pusovnik pa je sledilcem razkrila, da se je popoldne odpravila na podaljševanje trepalnic, in sicer zato, da lahko miži prihodnje dve uri. »Odprla sem okice, vidim pa slišim pa še vedno nič ne, ker sem oslepela in oglušela na bedarije že zdavnaj,« je sporočila naknadno.

Kaja Casar, ki se trenutno prav tako nahaja na Tenerifu, kljub pozivom sledilcev drame v Sloveniji ni želela komentirati.

Mary Ševo drame neposredno ni komentirala, je pa z morskih počitnic sporočila, da je najboljše treba prihraniti za konec.