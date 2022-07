Čeglaj potunkal tekmovalko iz Sanjskega moškega: Uživa, če ji partner pljuva v usta in ji v usta potiska prste

Gledalci zadnjega Sanjskega moškega, v katerem so se tekmovalke borile za Gregorja Čeglaja, smo videli, kar so nam na malih zaslonih pokazali. A ko so kamere ugasnile, se je v ozadju odvijala prava veselica. Sanjski moški, ki se je slovenski estradi zameril z ocenjevanjem deklet in s komentarji o njih (več o tem v članku Znane Slovenke zgrožene: ste videli, kako jih je popljuval sanjski Gregor? (VIDEO)), je razkril eno od prigod z dekleti v šovu, saj želi javnosti pokazati, kakšen zgled postavljajo današnji mladini.

To se je zgodilo leta 2021, v enem od hotelov, začenja pripoved. Načrt je bil, da se malo spoznajo, zato so dekleta (sanjski moški je naštel, katere so to bile, vendar bomo, dokler njihovega odziva nimamo, imena za zdaj zamolčali) prišla v njegovo sobo, kjer ni bilo ne kamer ne ozvočenja. Čeglaj je dejal, da so se punce sprostile ob uživanju alkohola. Ko ga je zmanjkalo, so ga znova priskrbele, v sproščenem ozračju pa so začeli vrteti steklenico in zastavljati žgečkljiva vprašanja. Ena od tem so bili tudi fetiši.

Večina punc, tako Čeglaj, je dejala, da bi bilo zanimivo preizkusiti skupinski seks. On si je ob tem mislil, tako danes pravi, da so prišle v šov, da bi se borile zanj, na koncu pa govorijo o skupinskem seksu.

Kakor koli, eno od njih je Čeglaj označil za kraljico seksa in da je »sama po sebi sramota, da sploh živi«. Tudi njen fetiš je bil skupinski seks. A tu se menda ni ustavila: »Mislim, da ni naštela, kar ne obstaja. Ni da ni.«

Ena od deklet je v sobi menda razkrila, da uživa, če ji partner pljuva v usta in ji v usta potiska prste. »Jaz sam sebe vprašam, sem jaz bolan ali so one bolne.«

Ko je bil čas, da njegovo sobo zapustijo, ena od deklet, ki je nekoliko pregloboko pogledala v kozarec, tega ni hotela storiti, še več, začela naj bi opletati z jezikom: »Tudi za njo se mi zdi, da ima resne težave.«

O svojih fetiših se ni razgovoril.