Policija izvaja maraton nadzora hitrosti: preverite seznam lokacij meritev

Policisti danes po vsej državi izvajajo maraton nadzora hitrosti. Na 575 merilnih mestih preverjajo ali vozniki upoštevajo predpisane omejive hitrosti in druge cestnoprometne predpise. Akcija je namenjena umirjanju hitrosti na cestah, saj je prav neprilagojena hitrost eden ključnih dejavnikov za nastanek prometnih nesreč.

Na cestah na območju PU Novo mesto so v letu 2024 v prometnih nesrečah življenje izgubile štiri osebe, šest v letu 2023. Dve prometni nesreči s smrtnim izidom sta se zgodili prav zaradi neprilagojene hitrosti. Obravnavali so še 76 prometnih nesreč, v katerih se je 81 udeležencev hudo telesno poškodovalo (23 odstotkov več kot v letu 2023), in 391 prometnih nesreč, v katerih se je 533 udeležencev lažje poškodovalo.

Neprilagojena hitrost

Neprilagojena hitrost je bila vzrok pri več kot polovici prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami. Največ nesreč zaradi neprilagojene hitrosti se je zgodilo na cestah v naseljih in na regionalnih cestah. V letu 2024 so policisti na cestah Dolenjske, Posavja in Bele krajine ugotovili 13.469 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti.

Voznike pozivajo, naj vse dni v letu upoštevajo cestnoprometne predpise, prilagodijo hitrost vožnje, so strpni in pozorni na ostale udeležence v prometu.

Seznam lokacij meritev preverite tukaj.