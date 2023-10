Saša Lendero in Miha Hercog spet skupaj, fotografija je dokaz (FOTO)

Za priljubljeno slovensko pevko Sašo Lendera, ki je šestega avgusta srečala abrahama, zadnji meseci niso bili lahki, saj se je v začetku leta razšla z dolgoletnim partnerjem Miho Hercogom.

Njuna edinka Aria je v letošnjem šolskem letu postala ponosna učenka devetega razreda, kar je staršem vzbudilo mešane občutke. Saša priznava, da potihoma obžaluje, da že odrašča, in tudi Miha se je s težavo sprijaznil, da na prvi šolski dan hčerke ni smel pospremiti do šole.

Tik pred vstopom v petdeseta je priljubljena pevka dala priložnost novemu partnerju, ki ga javnosti še ni predstavila. Spet je začela verjeti v moč dveh sorodnih duš in da se največje spremembe zgodijo, ko jih najmanj pričakuješ.

Skupna fotografija

Na družbenem omrežju Instagram je Miha Hercog objavil fotografijo, na kateri sta skupaj s Sašo v prav posebni pozi in pod njo zapisal: »Ko je jači? Sej je mejhna, sam je pa opasna,« kar naj bi v prevodu pomenilo, kdo je močnejši? Saj je majna, vendar nevarna.

Pod objavo so se usuli pozitivni komentarji sledilcev, da sta skupaj videti odlično.

Mogoče se fotografija nanaša na njuno skupno sodelovanje, Saša in Miha sta namreč združila moči in nastala je pesem Do dna, ki jo čustveno poje Vedeževalec Blaž. Pesem je precej drugačna od prejšnje z naslovom Mrcina, ki jo je zapel v duetu z Damjanom Murkom. Z njo je Blaž ponovno pokazal, da se dobro znajde tudi v vlogi pevca in ne samo vedeževalca. Odzivi na novo pesem na YouTubu so dobri. Za glasbo je poskrbel Miha Hercog, za besedilo pa Saša Lendero.

