Tako je bila pred leti videti znana Slovenka. Mi je nismo prepoznali! (VIDEO)

Simpatičnaki je dobila zadnjo vrtnico v šovu Sanjski moški, se je v nekaj letih povsem spremenila. Na TikToku je objavila fotografijo, ki je nastala, ko je imela rosnih 16 let. Danes 22-letna svetlolaska je imela takrat temne lase in kakšen kilogram več.Komentatorji menijo, da se je v šestih letih močno spremenila, mnogi celo pravijo, da je na prvi fotografiji ne bi nikdar prepoznali. Pa vi?Anja je sicer te dni v samoizolaciji, saj je bila na testiranju za covid-19 že drugič pozitivna. O svojem počutju redno obvešča tudi sledilce na Instagramu. Tudi drugič jo spremljajo številni simptomi, a k sreči do hujših zapletov pri poteku bolezni tudi tokrat ni prišlo.