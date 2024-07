Tako Challe Salle odgovarja na obtožbe, da je nadlegoval mladoletnice (VIDEO)

Pred nekaj tedni se je na slovenski glasbeni sceni vsul pravi plaz obtožb, ki ga je z izdajo pesmi Klepc laže sprožil Zlatan Čordić - Zlatko. V njej je ostro kritiziral glasbenega kolega Saša Petrovića, bolj znanega kot Challe Salle. Tega so mnogi oboževalci pozvali, naj mu ne ostane dolžen. Danes ob 15. uri smo dočakali izid nove pesmi.

Podpihovanje sovraštva, izražanje škodoželjnosti in laži – vse to je nedopustno, pravi Challe. Pesem, v kateri je odgovoril Zlatku in druščini, je ugledala luč sveta. V prvih desetih minutah je imela 2.246 ogledov, odzivi pa so različni. Kaj menite vi?

Nov projekt, pesem z naslovom TATA, je nastal v luči dogodkov zadnjih 14 dni.

V pesmi, ki jo je obljubljal kot repliko Zlatku, ga med drugim nagovarja kot nekoga, ki brez dokaza »glumi kriminalista« ter »navadnega provokatorja«, ki mu je »potekel čas«. Obenem med drugim zase pravi, da ne bi »nikol šou pluvat zastave na proslave«.

Veliko poslušalcev meni, da si je Challe naredil sramoto, saj tukaj ne gre za pravi 'diss', saj več kot polovico pesmi govori o tem, kako je on dober, nič specifičnega pa ne o Zlatku. Na klepetu v živo je dobil ogromno emotikonov banan, kar v ulični govorici pomeni, da poslušalci niso ravno zadovoljni, prav tako jim ni bila všečna zvrst glasbe z balkanskimi ritmi.

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»A boste 'sfolgal' izbrisati vse komentarje k vam ne bojo všeč, vprašam za prijatelja«, »'Kolk folka' je zdaj zaposlenega, da bo brisalo komentarje?«, »Čalc, 'spreman' k Bosna za v EU«, »Vsaka čast za dober komad hitro gre v uho«, »Vse sovraštvo in kako so ljudje srečni na tujo nesrečo, bo enkrat temu konec. Na svetu nismo večno, soditi nam ni dovoljeno, edini, ki nam lahko sodi in nam tudi bo, ko bo naš čas, je BOG️, zamislite si malo, preden ne bo prepozno. Sašo drži se družine.«.

Posvetil se bo družini

Na družbenem omrežju je ob izidu pesmi TATA Challe zmed drugim zapisal, da s pesmijo zaključuje to zgodbo.

»Glede na to, da gre za organiziran javni napad name, verjamem, da bo izid moje pesmi sprožil nov val aktivnosti proti meni. Ne glede na to, pa sam zaključujem to zgodbo in vso svojo energijo usmerjam v stvari, ki so mi res pomembne. Dopustniški čas bova z zaročenko izkoristila za priprave na poroko, ki prinaša novo poglavje v našem družinskem življenju. Končno se bom lahko brez časovnih omejitev popolnoma posvetil tudi sinu. Oba mi pomenita največ.«

»Vsak dan se učim in poskušam biti najboljša verzija sebe. Zavedam se, da me spremlja veliko število ljudi, predvsem mladih, na katere želim s svojo glasbo in življenjskim stilom še naprej vplivati pozitivno.«

