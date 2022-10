Ta poteza sanjskega moškega je brata Čeglaj popolnoma šokirala (VIDEO)

V tokratni epizodi Sanjski moški bomo priča prav posebni nalogi kandidatk. Blaža so namreč morala prepričati zgolj in samo z dotiki. Največ si je dovolila svetlolaska Žana, ki ga je med masažo s posebnim pripomočkom udarila po zadnji plati. A očitno je drzna poteza te 24-letne Celjanke Blaža navdušila, saj je na zmenek povabil prav njo. Privoščila sta si klepet v masažni kadi, manjkale pa niso niti svečke, ki so še dodatno pričarale romantično vzdušje. A ustvarjalcem šova očitno niti s tako intimnim zmenkom ni uspelo prebuditi iskric med dvojico. Žana se je vmes pomenljivo približala Blažu, a se ta ni odzval tako, kot bi si želela. Je pa namesto poljuba dobila vrtnico ...

Brata v šoku

Blaževa poteza ni presenetila le gledalcev, temveč tudi Gregorja in Uroša Čeglaja, ki redno komentirata letošnjo sezono Sanjskega moškega. »Ona do njega hodi ... je**** džentelmen ... Kakšen otrok ... Tip se je umaknil,« se je med drugim čudil Gregor in pri tem dodal nekaj sočnih kletvic. Uroš pa je vprašal, zakaj ji je sploh podaril vrtnico, če je ni hotel niti poljubiti.