Švabova Lara razkrila, kako je ime družinskemu psu, reakcija Urankarja vas bo nasmejala

Dolgoletni voditelj na TV Slovenija David Urankar je konec leta zapustil nacionalko in se podal novim izzivom naproti. V družbi Lare Medved se bo preizkusil v vlogi voditelja kviza Denar pada na Planet TV.

Lara in David sta bila gosta v oddaji Jutro na Planetu, kjer sta razkrila, kako dobro se poznata. Tako je moral David uganiti, kakšne barve oči ima Lara, kar mu je uspelo, Lara pa je poznala njegovo višino. Pri naslednjem vprašanju voditeljev pa sta poskrbela za krohot v studiu, in ne zaradi napačnega odgovora, temveč sreče pri izbiri pravega. Potrebna je bila le manjša Larina usmeritev in David je zadel ime Larinega psa.

»Blaž,« je rekel in malo zastal. Ko je zaslišal pritrdilni Larin odgovor z usmeritvijo, je mislil, da ga heca: »Aja, ne, misliš hišnemu ljubljenčku? Toto.«

A imel je prav, le pomanjševalnico je moral dodati. Blažek je namreč ime kužku. »Ja, to je zato, da ko pokličeš enega, prideta oba,« je navihano pojasnila Lara.

