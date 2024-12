Modrijan Blaž Švab na porodniški, njegova izbranka nazaj v službi (FOTO)

Modrijan Blaž Švab in njegova srčna izbranka Lara Medved sta prvič postala oče in mama februarja pred štirimi leti, ko se jima je rodil sin Lev, avgusta letos pa sta se razveselila hčerkice Livi Marie. Kot je takrat razkril frontman Modrijanov, je prvi del imena, torej Livi, izbral njen bratec Lev, drugo ime pa je dobila po Blaževi babici Mariji, ki so jo vsi oboževali. Blaž je že po rojstvu sina dokazal, da mu družina veliko pomeni, zdaj, ko se jim je pridružila še deklica, pa je družinska sreča popolna. Mamica Lara se je medtem že vrnila v službo.

Na Planet TV jo lahko vidimo v vlogi napovedovalke vremena, kar ji zelo ustreza. »Lari se je ponudila enkratna priložnost in jo je sprejela, saj pri svojem delu zelo uživa in ima čudovite sodelavce. Zato zdaj jaz koristim očetovski dopust, ki bo skupaj trajal 260 dni,« nas je kar malce presenetil Blaž.

Blaž Švab bo v nedeljo dopolnil 40 let. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Povedal je še, da se s hčerkico odlično razumeta, sestrico je lepo sprejel tudi Lev. »Jaz grem tu in tam ob večerih na kakšen nastop z Modrijani, drugih obveznosti pa nimam več. Od televizije sem se poslovil lani, od radijskega mikrofona pred dvema letoma, še nekaj let prej sem pustil tudi službo na Inštitutu Antona Trstenjaka,« razkriva Blaž, po izobrazbi univerzitetni diplomirani socialni delavec, ki bo to nedeljo, 8. decembra, praznoval jubilej. Okroglih 40 let. V krogu družine pa ga čaka še en prijeten dogodek, saj bo hči Livi Maria prejela sveti krst. Na dan, ko godujejo Marije in je imela god tudi omika, po kateri ima Livi Maria ime.

Odkar je oče, so se njegove prioritete močno spremenile.

Najprej turneja, nato Noč Modrijanov

Sicer pa se je Blaž od televizijskih kamer in radijskega mikrofona poslovil, da se je lahko v celoti posvetil Modrijanom, ki praznujejo 25 let delovanja. V ta namen se po novem letu odpravljajo na koncertno turnejo, ob spremljavi godalnega kvarteta, ki jo bodo 17. januarja začeli v Žireh, dan pozneje jo bodo nadaljevali v Mariboru, 19. januarja pa bodo v Vinski Gori.

Februarja bodo priredili koncert v Zagorju in Lendavi, marca pa bodo še v Ljubljani, Celju in na Jesenicah. Blaž in Rok Švab, Peter in Franjo Oset ter Sergije Lugovski se pripravljajo na izdajo kar petih albumov, skupaj pa bo na njih 50 novih pesmi. 35 od teh so že posneli. Mnoge je najbolj razveselila novica, da bodo leta 2026 spet priredili Noč Modrijanov. »Kje bo, pa ta trenutek še ne vemo,« pravi Blaž, ki nam je izdal še eno podrobnost. Vsi, ki bodo kupili vstopnico za katerega od koncertov na njihovi turneji ob 25-letnici, bodo imeli prednost pri nakupu vstopnic za Noč Modrijanov.