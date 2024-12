David Urankar odhaja: Gledalci ne vidijo, koliko zgodb se zgodi, ko so kamere izklopljene

Na silvestrsko jutro je odjeknila vest, da dolgoletni voditelj na TV Slovenija David Urankar zapušča nacionalko. Podaja se namreč novim izzivom naproti, in sicer se bo preizkusil v vlogi voditelja kviza na Planet TV.

»Da, po 17 letih se poslavljam in grem novim izzivom nasproti,« nam je potrdil vedno nasmejani Urankar. Zaupal nam je tudi, da je bilo slovo od dolgoletnih sodelavcev težko. »Z ekipo Avtomobilnosti smo skupaj 10 let, od prve oddaje. Z oddajo Dobro jutro še par let dlje. Vezi in prijateljstva, ki so se spletla, bodo ostala za vedno,« pravi.

Koga pa bo najbolj pogrešal? »Uf, tudi to je težko. Gledalci ne vidijo, koliko časa in zgodb se zgodi, ko so kamere izklopljene. In kako pomembni so vsi členi televizije, od rekviziterja, stilistke, do tonskega mojstra in tajnice režije. Ampak ja, pogrešal bom Andreja Brgleza in njegove avtomobilske zgodbe in Špelo Močnik in njeno jutranje zehanje (smeh).«