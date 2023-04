Ste videli, kam je pobegnil znani slovenski pevec?

Naš pevec zabavne glasbe Dejan Vunjak, sin legendarnega Brendija, je pred dnevi objavil lepo fotografijo s španske Majorke, kjer je te dni veliko bolj prijetno kot pri nas. Zraven je pripisal, da si je privoščil krajši izlet pred napornim žurerskim poletjem.

Njegovo fotografijo na družabnem omrežju je všečkalo ogromno oboževalcev, marsikdo je v komentar pripisal, da mu oddih iskreno privošči in da je to, da zna poskrbeti za svojo dušo, tudi prav. Je pa za manjše presenečenje poskrbel njegov glasbeni kolega Aleksander Jež, ki je v komentar napisal, da ne gre le za krajši oddih, saj da Dejana v kratkem čaka še en križ … Dvoumno pripombo so si na radiu Veseljak razložili tako, da je Dejan najbrž tik pred poroko. Saj je res nenavadno, da bi tako čeden fant po svetu hodil sam. In sklepali, da ima najbrž že nekaj časa dekle, ki jo za zdaj še skrbno čuva. A nekdo je vendarle moral prijeti za fotoaparat, da je lahko Dejan poziral, saj tokrat ni objavil selfieja.

Dejan Vunjak je minule dni preživel na Majorki, že konec meseca pa bo spet zabaval oboževalce po Sloveniji. FOTOGRAFIJI: FACEBOOK

Nato pa se je znova oglasil Jež in potolažil vse predstavnice nežnejšega spola, ki po tihem morda upajo, da bo prav njim uspelo osvojiti srce postavnega zabavnjaka. Pojasnil je, da so si pod pojmom »križ« poslušalci napačno razlagali, kaj Dejana čaka. No, naj vam izdamo, da je radijec pomislil na Dejanov rojstni dan, saj bo naš pevec 25. aprila praznoval okroglih trideset let. Vnaprej mu seveda ne bomo čestitali, ker to menda ne pomeni nič dobrega, vseeno pa upamo, da bo pripravil zabavo, kot smo jih od njega in njegovih oziroma Brendijevih barab vajeni. Njegov najnovejši hit Nikol' še nismo šli, ki ga je v javnost poslal konec februarja, namreč žanje velik uspeh in izkazalo se je že, da gre za novo slovensko himno vseh žurerjev in tistih, ki se jim nikoli ne mudi domov!