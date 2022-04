Ste videli, kako so se čez vikend zabavali Hojs, Tomićeva, Fajonova, Pivčeva, Tonin ...(FOTO)

Predzadnji konec tedna pred državnozborskimi volitvami so imeli kajpak poslanski kandidati precej polne urnike, a so se, vsaj nekateri, v sklopu predvolilne kampanje uspeli tudi dobro zabavati.

To razkriva tudi videosponetek, ki ga je na družabnih omrežjih delil reper Zlatan Čordić - Zlatko, ki kandidira na listi Naša prihodnost. Druščina iz stranke, v kateri sta bila tudi predsednik Ivan Gale in nekdanja članica Levice Violeta Tomić, se je očitno zabavala na jadranju po Istri. Zlatko je na Facebooku objavil šaljiv video in pokazal, kako sta z Galetom uprizorila prizor iz Titanika.

Zlatko in Gale sta se "igrala" Titanik. FOTO: Facebook

Notranji minister Aleš Hojs je na Twitterju objavil fotografijo z dojenčkom v rokah in se pohvalil, da je v sklopu kampanje na Rožniku spoznal sina svoje nečakinje.

Stranka SD pa je sestavila tekaško ekipo s kapetanko Tanjo Fajon in se udeležila dobrodelnega teka na Ljubljanski grad.

Obrambni minister Matej Tonin je z družino tradicionalno obeležil cvetno nedeljo, njegovi trije otroci so k blagoslovu odnesli butare.

Aleksandra Pivec je s stranko Naša dežela pred dnevi začela turnejo po slovenskem podeželju, se družila s kmeti, sadjarji, vinogradniki, ob tem pa pokazala tudi, da je velika ljubiteljica živali.