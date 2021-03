Ste videli, kako bogato so obdarili Janeza Janšo? (FOTO)

Originalna fotografija. FOTO: Borut Zivulovic, Reuters

Obdelana fotografija Janeza Janše, na kateri ima močne mišičaste roke. FOTO: Twitter

FOTO: Twitter, Spol.si

FOTO: Twitter, Spol.si

Prejšnji teden so se vsi štirje predsedniki, nekateri poslanci in ministri cepili s cepivom Astrazenece, da bi okrepili zaupanje ljudi v cepivo. Medtem ko je vikend minil v znamenju sporočil, ali je kdo od njih imel neželene učinke po cepljenju, pa so se na družbenih omrežjih pojavile 'fotošopirane' fotografije predsednika vladeEden od simpatizerjev Janše je za nekakšno primerjavo med politiki vzel roki predsednika SDS Janše in predsednika Levicena dan cepljenja, ko sta za ta namen zavihala rokave. Kot kaže, se mu je zdelo zabavno, da Janševe nadlahti dodatno obdari in s tem pokaže na domnevno večje mišice premierja.Prva obdelana Janševa fotografija je sprožila plaz naslednjih, na kateri je imel akter vse širše roke in ramena, mnogi pa so se ob tem zabavali s komentarji, da ima naš predsednik vlade še bolj mišičasto telo od ruskega predsednikain popaja.Komentatorji so pisali tudi, da imajo tudi »predsednika državena sumu, da je šel takoj po cepljenju cepit drva , ker je videl, kako velike mišice ima Janez«.Mišičast videz pa ne navdušuje vseh. Nekatere ženske so se strinjale, da je Janša dobro videti za 60-letnika in da ne potrebuje obdelanih fotografij, da bi bil mačo.