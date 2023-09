Ste prepoznali Majo, ki je na Talentih dobila zlati gumb? Ona je ... (VIDEO)

Začela se je že 9. sezone šova Slovenija ima talent. Prvo oddajo je zaznamovalo kar 11 nastopov, pospremljenih s stoječimi ovacijami, solzami, nekaj malega strahu in kar dva zlata gumba!

Kot zadnja je v prvi oddaji na oder stopila Maja Drljepan, sicer modna oblikovalka iz Domžal in poskrbela za čudovito presenečenje. Sinu na tribuni je namreč rekla, da gre na stranišče, v resnici pa pripravila pevsko točko. Ko je začela peti, jo je sin navdušeno gledal, z veseljem pa so ji prisluhnili tudi žiranti. Vsi štirje so bili zadovoljni z njenim nastopom, še najbolj voditelja Sašo Stare in Peter Poles, ki sta dovolila Majinemu 9-letnemu sinčku, da je v njunem imenu stisnil zlati gumb in tako mamico izstrelil neposredno v polfinale. »Sva šla pogledat kakšen je nabor talentov letos. Janu je blo tolk dolgčas, da pomoje nikol več ne gre na kako snemanje. Mogoče se naju bo vidlo kje v občinstvu danes, kjer je btw zlo vroče,« je ob tem zapisala na Facebook ter dodala tudi fotografijo, na kateri je s sinom.

Še to, če se vam je Maja tekom nastopa zdela znana, ste jo najbrž že videli, saj je pred leti pela pri dokaj znani slovenski skupini Skat.