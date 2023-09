V šovu Slovenija ima talent podelili kar dva zlata gumba

Danes se je začela deveta sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent. Kot so zapisali na 24ur.com, so na avdicijskih oddajah kar šestkrat uporabili zlati gumb. Dva pa smo videli že v prvi oddaji, ki je bila zelo zanimiva. Letošnja voditelja sta Sašo Stare in Peter Poles, za žirantsko mizo pa sedijo na novo pridruženi Andrej Škufca, ki je zamenjal Branka Čakarmiša, Marjetka Vovk, Ana Klašnja ter Lado Bizovičar.

Začelo se je z nastopom plesne skupine Sticky, ki gre v naslednji krog. Ana je bila nad njimi navdušena. Tudi Andrej jih je pohvalil, a verjame, da so lahko še boljši.

Navdušil je Domen, ki prihaja iz vasice Pusti Hrib v okolici Ribnice. Marjetka je dejala, da ima angelski glas. S štirimi glasovi »JA« je bil poslan v nadaljevanje šova.

Zanimiv je bil nastop male Line, ki je zapela priljubljeno pesem Miki Milane. Tudi ona gre v naslednji krog.

Z izjemnim vokalom se je predstavila Nina.

Nato je sledil poseben trenutek. Nastopil je Palestinec Ahmed Kullab, ki mu je žirija podelila zlati gumb. Občinstvo je navdušil s svojimi gibi. Nekateri so bili res vrtoglavi.

S prav posebno glasbeno točko so se predstavili fantje iz skupine Pantaloons. Navdušili so tudi Andreja in naredili veliko zabavo. S štirimi »JA-ji« so šli naprej.

Videli smo tudi eno nekoliko bolj grozljivo točko, ki so jo žiranti poslali v nadaljevanje tekmovanja.

Drugi zlati gumb je prejela Maja, ki je presenetila svojega sina, saj ni vedel, da bo nastopila v šovu. Še manj pa je vedel, da bo nastopila tako dobro, da bo prejela zlati gumb. Nastopila je kot pevka.

Prva oddaja je prinesla veliko zabavnih trenutkov in lahko že komaj čakamo na naslednjo.

