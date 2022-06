Sredi Ljubljane jih je zapeljal Italijan

Prestolnica te dni kipi od obiskovalcev, domačih in tujih. V kopici kulturnih in družabnih dogodkov je veliko pozornosti privabil italijansko obarvani večer na Bregu ob Ljubljanici. Trlo se je znanih obrazov, ki prisegajo na italijanski slog življenja. Med njimi smo opazili postavno voditeljico Pio Pustovrh, ki sta ji družbo delali še Sladjana in Leontina Simeunović, žena in hči slovenskega nogometnega asa Mileta Simeunovića. Prva je lastnica modnega butika, ki ga obiskujejo petične modne navdušenke, druga pa je manekenka in vplivnica. Dame so se prepuščale kulinaričnim užitkom v dobri družbi. Da je Pia ljubiteljica obmorskih mest pri sosedih je že znano, saj vsako poletje zbeži od slovenskih firbcev, zato je izkoristila zadnje dni pred dopustom za obisk italijanske prireditve.

»Pogrešala sem ta sproščena druženja ob poletnih nočeh v prestolnici. Tudi sicer mi je Italija zelo blizu s kulinariko, smislom za uživanje v malenkostih življenja, modo, dobro glasbo in še boljšo družbo. Italijani vedo, kako se uživa življenje. In ker sem veliko prepotovala po Italiji, je bilo lepo za trenutek odmisliti obveznosti in v dobri družbi obujati spomine na obalo Amalfija in čarobni Capri kar sredi Ljubljane.«