Spomin na pokojno mamo Lada Bizovičarja: to bodo v njeno čast naredili v sredo

Vsestranski umetnik Lado Bizovičar je pred kratkim doživel največjo izgubo v svojem življenju. Po boju z zahrbtno boleznijo je konec februarja za vedno zaprla oči njegova ljubljena mama Barbara, na katero je bil izjemno navezan.

Tudi zato bodo v SiTi teatru v sredo, 16. marca, v njeno čast predvajali dokumentarni film Doma v Afriki, s katerim bodo ljudem poskušali približati njeno življenje.

Barbara Bizovičar v svoji vasici Barbara's Village v Gani, kjer je živela dolga leta, v Slovenijo pa se je vrnila zaradi bolezni. FOTO: SITI TEATER/INSTAGRAM

»Barbara Bizovičar, mati, babica in prababica, ki do svojega prvega potovanja v Gano ni bila dlje od Dalmacije, se je pred dvema desetletjema kot upokojenka povsem nepričakovano zaljubila v to eksotično deželo in tam tudi ostala. Čarobno moč Afrike, ki je vlila pogum tako presenetljivi odločitvi, boste odkrili le z odhodom tja, začutite pa jo lahko že v filmu,« so zapisali v SiTi teatru, ob tem pa so še dodali, da je vstop prost.