Doživlja spletno nasilje: »Naj zdaj, ko je zbolela, potisnem glavo v pesek in jo skrivam?«

Pevka Špela Grošelj velja za enega najbolj prepoznavnih obrazov na slovenski zabavni glasbeni sceni in ji na priljubljenem omrežju instagram sledi več kot 94.000 ljudi. Čeprav na svojem profilu pogosto deli sproščene in zabavne zgodbe iz svojega vsakdanjika, odprto pa govori tudi o malce manj prijetnih temah, je med njenimi sledilci tudi nekaj takšnih, ki jim gre pevka pošteno v nos in so se nedavno nanjo spravili zaradi mame Magde.

Špelina mama je namreč pred meseci zbolela, naša pevka pa o njenem zdravstvenem stanju redno obvešča svoje zaskrbljene sledilce, ki se jim je simpatična gospa v zadnjih letih, ko se je pogosto pojavljala s hčerko v videozgodbah, izjemno prikupila.

»Spomnim se komentarja, da se z mamo nista nikoli dobro razumeli in da si šla zelo hitro živet na svoje. Zakaj pa zdaj takšna panika?« jo je z nesramnim komentarjem brez besed pustila sledilka Marti, Špela pa ji je odgovorila, da si ob tako sramotnem komentarju želi le, da bi se ljudje, kot je Marti, zazrli vase.

Minila jo je želja po otroku

Oglasilo se jih je še nekaj, ki so mnenja, da bi morala Špela nekatere stvari zadržati zase, ob tem pa niso manjkale niti žaljivke. Naša pevka se je zaradi neprijetnih in izjemno neprimernih komentarjev odločila, da jih bo javno objavila, spregovorila pa je tudi o tem, zakaj se je tako odločila.

»Mene takšne stvari ne prizadenejo več! Ko sem bila še članica skupine Foxy Teens in še na začetku poti z Atomik Harmonik, sem zelo trpela. Zavedati se moramo, da je spletno nasilje v porastu, in priznati moram, da se počutim grozno. V kakšni družbi živimo? Res smo šli v maloro,« je razočarana naša pevka, ki je iskreno priznala, da jo je ravno zaradi takšnih stvari minila želja po otroku.

»Pobralo bi me ob skrbi in zavedanju, v kakšen svet spravljam otroka, novo in nedolžno dušo. Na srečo pa se najde le nekaj takšnih primerov, v mojem kakšnih deset, ki pa bi lahko nekomu, ki takšnih situacij ni vajen, povzročili ogromno škodo, hude duševne posledice in težave,« še pravi pevka, ki je ne moti, da imajo ljudje drugačno mnenje, kot ga ima sama, a okrutnih in neprimernih besed enostavno ne bo trpela.

»Ljudje smo si različni. Moja mami je bila dolga leta del mojih družbenih omrežij. Naj zdaj, ko je zbolela, potisnem glavo v pesek in jo skrivam? Tudi bolezen je del najinega življenja. Če me vprašate, kako je moja mami, se mi zdi normalno, da to tudi povem.«