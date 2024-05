Špela Grošelj iskreno o varanju: Na koncu sem jaz grda izpadla

Ta teden je bilo v Poroki na prvi pogled precej pestro. Za nekaj slabe volje na zadnji večerji je poskrbela Irena, ki je izvedela, da je njen soprog Andrej Katji izkazoval precej naklonjenosti, prav tako pa naj bi si tudi dopisovala. Posledično je o tem tekla tudi beseda v Poroki na drugi pogled, kjer Špela Grošelj, Miha Hercog in Tanja Kocman komentirajo dogajanje v šovu.

Tokrat se je trojici v studiu pridružila tudi Salome, ki je izrazila prepričanje, da je Katja s tem, ko je Ireni povedala za dopisovanje z Andrejem, samo zmešala štrene. Je pa Grošljeva ob tem dejala, da ne ve, kaj bi o tem dejala, saj se je spomnila lastne situacije izpred nekaj let.

»Jaz sem takrat izvedela, da mojo prijateljico njen partner vara. In sem bila v hudi dilemi, ali naj ji to povem. Ravno zato, ker sem enkrat že eni povedala in sem izpadla najbolj ljubosumna, da ji ne privoščim fanta, on jo je zmanipuliral in sem na koncu jaz grda izpadla. V drugem primeru sem se zato odločila, da se ne bom vmešavala in da ji ne bom nič povedala,« je dejala Špela in dodala, da se je izkazalo, da ni ravnala prav. Prijateljica je namreč čez nekaj let izvedela, da jo je partner zelo dolgo časa varal in da ji ni bilo prav, da ji prijateljica tega ni povedala že prej.