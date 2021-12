Sonja po vročem zmenku: Spodaj so pajčevine, a se da vmes ... (FOTO)

V šovu Ljubezen po domače se presenečenja kar vrstijo. Tako je veliko presenečenje in svojevrsten šok doživela Sonja. Kar naenkrat je pozvonilo pri vratih njenega stanovanja in pred njimi je stal Mitja. In seveda je bila Sonja prijetno presenečena.

»Sonja je tista, ki mi nariše nasmeh na obraz, in čas je, da ga tudi jaz njej,« je povedal Mitja.

»Zame je to tako presenečenje, kot bi zadela tombolo za sto milijonov naenkrat,« je vesela povedala Sonja, ko mu je skočila v objem.

Mami Mileni ni bilo nič jasno

Njegovega obiska se je razveselila tudi Sonjina mati, a ji ni bilo čisto jasno, kako to, da je prišel že dan po tem, ko je Sonja odšla od njega. »Sem doživela, kar nekakšen šok,« je dejala mama Milena.

Mitja je spoznal mamo Mileno. FOTO: Voyo

Mitja pa je presenečal še naprej in povabil Sonjo na izlet oziroma na lepše in povprašal za dovoljenje tudi njeno mamo. Ta se je strinjala in jima dala blagoslov. »Nimam nič proti, pomembno je le, da se ima lepo in da je srečna,« je poudarila. Ko sta prispela, je Mitjo Sonja vzela v roke, ga zmasirala in spraševala, ali kaj boli, ter pojasnila, da mora za ljubezen trpeti. Po masaži je sledilo povabilo v bazen, ker si je Mitja želel videti Sonjo v kopalkah.

»Moja ključavnica je zaklenjena, spodaj so pajčevine, a se da vmes ...«

»Bi rad videl moje balkončke?« je Mitjo zapeljivo povprašala Sonja. Na bazenu je pojasnila, da je potrebovala ogromno časa, da je izbrala kopalke. Odločila se je za zelo žive barve kopalk in Mitja je poudaril, da si ni mislil, da je videti tako dobro.

»Počutim se kot James Bond,« je svoje počutje opisal Mitja, ko jo je zagledal. Ob tem je beseda nanesla na Sonjino ločitev in Mitjo je zanimalo, koliko časa je že sama. Sonja je povedala: »Rada sem poredna, imam poredne misli, a nikogar ne spuščam k sebi.«

Dodala pa še: »Moja ključavnica je zaklenjena, spodaj so pajčevine, a se da vmes ...« Čeprav je zaklenjena, pravi, da jo moški lahko odklene, le na pravi gumb mora pritisniti. »Pravi 'dec' bi vedel, kdaj je ženska vzburjena,« je razložila.

Mitja bi jo rad videl brez modrčka. FOTO: Voyo

Potem ko sta se objela, je povedala, da še ne bosta vsega razkrila, ker sta dobra prijatelja, kar pa bo sledilo, bo le nadgradnja. Mitja pa je bil jasen: »Všeč mi je v modrčku, a vseeno bi jo še zmeraj raje videl brez.«