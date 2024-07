Sonja Javornik razkrila, česa v šovu niso pokazali: Irena je vedela za smrt (VIDEO)

V letošnji sezoni Poroke na prvi pogled sta kar nekaj prahu dvignila Andrej Štelcer in Irena Martinjak, ki se kot mož in žena nikakor nista ujela. Irena je pričakovala dolge in čustvene pogovore, on pa ji je vedno odvrnil le, naj pove bistvo, in to na kratko. Večkrat je poudaril, da ga njene travme ne zanimajo.

Na poroki ji je razkril travmatično izkušnjo

Kot je v podkastu z Markom razkrila strokovnjakinja v eksperimentu Sonja Javornik, pa ustvarjalci šova na malih ekranih niso pokazali pogovora na Andrejevi in Irenini poroki, v katerem je novopečeni ženin nevesti zaupal, da ga je doletela smrt otroka. »Meni je žal, da ni bilo v zaključni ceremoniji prikazan del, ko sem vprašala Ireno, ali se spomni, kaj ji je Andrej povedal na poroki, ko sta se fotografirala,« je priznala priznala Sonja.

»Seveda je pozabila, da ji je povedal, da bi njegov otrok danes imel 27 let. To pomeni, da mu je Irena ves čas očitala, kako ni poslušal njenih travm, ona pa že na poroki ni prisluhnila njegovi. Delala se je ‘norca’, kako on ni imel nobenih travm,« je ogorčeno razkrila Sonja.