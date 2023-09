Katarina Braniselj: Mogoče se kdaj vrnem, ampak danes je prezgodaj (VIDEO)

S televizijskih ekranov gledalce pozdravlja že vrsto let. Njena kariera se je začela na nacionalni televiziji, danes pa jo lahko gledate kot voditeljico osrednjih poročil na eni izmed komercialnih televizij. Je suverena v svojih odločitvah in ima močna stališča, ki jih ne skriva. Na Kolodvorsko ulico, kjer so se snovali začetki njene poti pa ima lepe spomine, čeprav je bilo slovo nekoliko bolj grenko. O morebitni vrnitvi pa takole odgovori: »V življenju živi tako, da se ti vrata odpirajo in ne zapirajo. To je moj moto. Tudi na Televiziji Slovenija jaz upam, da nisem pustila slabega vtisa. Tako da, mogoče se kdaj vrnem, ne vem. Danes je prezgodaj, danes se ne bi še vrnila.« V pogovoru nam je razkrila razloge, zakaj je odšla z nacionalne televiziji.

Tek in kolesarjenje sta njeni veliki ljubezni

V prostem času je strastna tekačica, zadnja leta se veliko ukvarja tudi s kolesarjenjem. Pretekla je že pet velikih maratonov, v letošnjem letu ima v načrtu še dva, enega v Chicagu in enega v Valencii. Čeprav najraje teče zase pa so maratoni prav posebno doživetje: »Tek imam res rada. Ampak maratoni so pa eno posebno vzdušje in se mi zdi, da me to tako napolni z nečim, kar je večje od mene.« Poleg športa pa je velika ljubiteljica knjiga in vsak mesec si kupi vsaj eno. Pravi, da jo knjiga pokliče in zato se ne omejuje žanrsko ali vsebinsko. Kupuje jih impulzivno Tudi v studio je prinesla eno izmed svojih ljubih knjig in razkrila njeno sporočilo.

Voditeljica in novinarka Katarina Braniselj. FOTO: Marko Feist

O ženskah v medijih in lepotnih razvadah

Beseda je tekla tudi o lepotnih idealih, tako žensk kot moških v medijskem svetu. Pred kamero je vedno urejena in lepotni standardi so vsako leto višji. Velikokrat pove, da je mnenja, da je biti ženska v tem svetu težje, konkurenca je večja, saj je to feminiziran poklic. Ženske so hitreje tarče kritik. Spregovorila je tudi kultu mladosti, ki ga gojimo kot družba.

Sama je zagovornica dostojnega staranja in si ne želi lepotnih popravkov. Ne skriva tega, da ji to ni všeč: »Dejstvo je, da se staram in poskušam razumet, da so gube izkušnje. Tudi, če mi kakšna ni všeč.« Vseeno pa ima tudi sama male lepotne razvade. To so parfumi in pudri: »Ko sem imela v življenju najmanj denarja, sem ga še vedno imela dovolj, pa sem ga imela zelo malo, sem ga še vedno imela dovolj za dober puder pa za en parfum.«

