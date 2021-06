Šokirani boste: poglejte, kako so bile slovenske estradnice videti pred leti (VIDEO)

Lepotni posegi v Sloveniji niso več nobena redkost. V zadnjih mesecih se za bolj polne ustnice odloča vse več znanih Slovenk, nekatere od njih pa to ponosno pokažejo tudi svojim sledilcem na družbenih omrežjih. O takšnem posegu je javno spregovorila tudi, ki jo lahko vsak vikend spremljamo v šovu Sanjski moški. Pred časom je lepotni poseg javno priznala tudiiz šova The Biggest Loser,iniz Big Brotherja pa sta se za povečanje ustnic odločili že pred časom.Poiskali smo starejše fotografije omenjenih resničnostnih zvezdnic, na katerih so bile vse še popolnoma naravne. Kako so se spremenile v nekaj letih, si oglejte v spodnjem videu.