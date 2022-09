Šok za znanega pevca: pristal je na urgenci

Energični Dejan Dogaja je po naporni poletni sezoni, polni nastopov, pomislil tudi na najmlajše in zanje posnel novo skladbo z naslovom Uspavanka.

»Obožujem otroke, njihove iskrene nasmehe in veselje, ko skupaj pojemo Adijo, madam, Nenormalno lepo, Hulapalu, Manekenko, Pika Poko, Krokodile in še kaj. Obožujem pa tudi tiste prave zabave, ko na odru naredimo pravo razpaljotko. Da sem srečen, potrebujem oboje, in lahko rečem, da trenutno res živim svoje sanje. Ob tem pa imam še najboljši band na svetu,« pravi Dejan, ki že pripravlja nove skladbe za nekoliko starejše poslušalce. Pod Uspavanko se je podpisal njegov dobri prijatelj Rok Lunaček, celoten audioposnetek pa je nastal v studiu Zibelnik pod taktirko Aleša Zibelnika.

Videospot je posnela produkcija Kreativnega kampa In:spire pod režisersko taktirko Matica Treplja, plesali pa so otroci iz Kreativnega kampa v koreografiji Katje Lipej. Tokrat jim je v studiu pomagala Tjaša Hrovat Steklasa in s spremljevalnimi vokali izdelku dodala piko na i. Ja pa minuli konec tedna, ko je Dejan nastopil na Avsenikovem festivalu v Begunjah, pristal na urgenci, ker se mu je vnel žulj na nogi. »Res bedno, ampak zdaj sem že bolje. En teden sem bolj počival, sem pa zato imel več časa za obujanje spominov na pretekle nastope, ki jih je bilo res veliko,« je povedal glasbenik, ki s svojim Dogaja bandom že dve leti stopa po uspešni samostojni poti. Energije in idej za nove projekte mu ne manjka.

Za njim je naporna sezona. FOTO: Osebni arhiv

»Poleti sem bil z bandom na odrih čisto vsak vikend, igrali smo po vsej Sloveniji. Medtem je moja prva samostojna pesem Nenormalno lepo presegla milijon ogledov na youtubu, igrali smo na vseh največjih glasbenih festivalih pri nas, veselicah, porokah, maturantskih plesih, otroških zabavah,« pojasni Dejan, ki je zdaj našel čas za najmlajšo publiko.