Šok v Masterchefu: to je Karolina sporočila tekmovalcem

Po tem, ko se je v kuharskem šovu Masterchef že poslovil Damijan, je bitko nadaljevalo 15 tekmovalcev. Tokrat so se prvič razdelili v skupine in morali so pripraviti slovensko klasiko – dišečo pečenko.

»Za koga sem čistil in se postavljal na glavo?«

A na prvi pogled preprosto nalogo so jim otežili. Sodniki so tako poleg pečenke zahtevali še pet prilog, dve omaki in dve skledi solate. Vse tri skupine so sodnike navdušile. A vsaka je imela vodjo, pomočnike in čistilca pulta, ki pa s skupino ni sodeloval v boju za balkon.



To je še posebej razburilo Anžeta, ki se je spraševal: »Za koga sem se postavljal na glavo, čistil in sodeloval s predlogi in z idejami?«



A so sodniki ocenjevali, kdo med čistilci je bil najbolj delaven. To je bil po njihovem mnenju Anže, ki je veselo odšel na balkon.

Karolina zapustila šov

Sledil pa je šok, kajti Karolina je sporočila, da zapušča tekmovanje, družina je na prvem mestu. »Podcenjevala sem vse skupaj, biti mama, biti od doma«, je pojasnila svojo odločitev.

