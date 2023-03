Šok na ceremoniji: kaj se je zgodilo med Anito in Damirjem, ko so kamere ugasnile?

Ozračje na ceremoniji v šovu Poroka na prvi pogled je bilo tokrat veliko bolj napeto kot prejšnič. Da se od eksperimenta poslovita, sta se odločila Anita in Damir. Odlično sta se razumela, a so določene razlike med njima enostavno prevelike, ugotavljajo strokovnjaki. Anita ima namreč rada naravo, Damir pa je bolj mestni človek.

»Imava super odnos, ampak sva se odločila, da greva vsak svojo pot,« sta sporočila mladoporočenca, ki sta se odločila za odhod iz šova. »Včasih se zgodi, da se pari povežete, ampak so svetovi toliko različni, da stvari pač ne morejo funkcionirati,« je dejal psiholog Timotej, ostali udeleženci v eksperimentu pa so bili ob tej novici vidno šokirani.

Različen pogled na vse

Kaj se je dogajalo v zadnjem tednu skupnega življenja, da sta se odločila za razhod, je gledalcem večinoma ostalo skrito. Izvedeli smo le, da sta se Damir in Anita začela oddaljevati, ko sta se prišla v skupno stanovanje. Anita je v prejšnji oddaji razkrila, da je napetost med njima narasla do te mere, da je Damir za dve noči odšel nazaj domov. Ženin pa je na samem povedal, da imata z Anito različen pogled na vse, in poudaril, da v svojem življenju ne potrebuje oseb, ki ga bodo neprestano klicale in preverjale, kje je.

Maša bi odšla, Matevž bo vztrajal

Da želi zapustiti eksperiment, je tokrat napisala tudi Maša, saj meni, da njun odnos z Matevžem ne pelje nikamor. Kljub številnim težavam pa se je ženin odločil, da še ne bo obupal nad zakonom, zato v eksperimentu ostajata še en teden. Te dni jima bodo na voljo tudi strokovnjaki, ki jima bodo skušali pomagati rešiti oziroma vzpostaviti odnos. V podobni situaciji sta se znašla tudi Meri in Žan. Ona se je odločila, da ostane v eksperimentu, medtem ko je Žan želel oditi.

