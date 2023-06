Slovenski vplivneži: koliko zares zaslužijo in kdo jim določa ceno?

Med mladimi je gotovo poklic vplivneža eden izmed najbolj mamljivih poklicev ta hip. Mnogi si mislijo, da ni bolj preprostega in enostavnega poklica od preživljanja časa na družabnih omrežjih, uživanju na ekskluzivnih dogodkih in ustvarjanja vsebin za Instagram, Tik Tok ali druge platforme. A pot do zaupanja vrednega vplivneža ni tako preprosta, kot je videti na prvi pogled. Potrebno je veliko več od zgolj lepih fotografij.

Koliko bo vplivnež zaslužil s svojimi objavami, je odvisno od več dejavnikov. Lastnik agencije Bighead Lab Jernej Pavlič pravi, da jo v končni fazi določa trg in povpraševanje. »Največji vpliv na njegovo tržno vrednost ima velikost skupnosti, ki mu sledi. Običajno velja pravilo, da večja, kot je njegova skupnost (število ljudi, ki mu sledi), večja je njegova vrednost - vendar pa so tržno zanimivi najbolj tisti, ki imajo na svojih objavah največji angažiranost (všečki, komentarji).«

Jernej Pavlič, lastnik agencije Bighead Lab FOTO: Osebni Arhiv

Tržno bolj zanimivi so vplivneži, ki imajo na svojih objavah komentarje, všečke ali pa celo 'repostajo' njihove objave. »To omogoča večjo izpostavljenost podjetju ali brandu, ki bi sodelovalo z vplivnežem. Pomemben je tudi njihov 'story telling' - da zna na zanimiv, poučen, zabaven način predstaviti podjetja in izdelke in jih približati sledilcem. Preden se podjetja odločijo za vplivneža, običajno upoštevajo tudi njihovo kakovost vsebin, avtentičnost, preglednost, relevantnost za določeno nišo, s katerimi podobnimi podjetji je že sodeloval itd.«

Razkrito, kaj prinese največ

Vplivneži zelo neradi razkrivajo svoje zaslužke in cenike, a mnogi priznavajo, da zaslužijo toliko, da druge službe ne potrebujejo. Pavlič pravi, da so cene zelo odvisne od obsega sodelovanja in običajno si jo tudi vplivnež določa sam na podlagi povpraševanj. »Zato imamo lahko za isto število sledilcev dve popolnoma različni ceni. Običajno neki manjši vplivneži (cca. 10,000 sledilcev) za objavo in set storyjev želijo nekje od 200 evrov naprej. Večja in bolj dolgoročna sodelovanja, kjer vplivneži lahko postanejo obraz znamke, pa so tudi od 1000 evrov naprej.«

Na spletu je mogoče najti več različnih kalkulatorjev, ki 'preračunajo' vrednost posameznega vplivneža in njegovih objav, a Pavlič pravi, da se ne bi zanašal na njihovo zanesljivost in dodal, da jih sami pri svojem delu ne uporabljajo. »V našem podjetju imamo med drugim svojo bazo 500 influencerjev in ustvarjalcev vsebin, s katerimi usklajujemo sodelovanja in cene s povpraševanji strank.«