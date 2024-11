Slovenski pevec Werner ve, zakaj bo prišlo do tretje svetovne vojne

Pevec Werner Brozović je na družbenih omrežjih zelo aktiven, kjer s sledilci deli utrinke svojega vsakdana. Priljubljeni pevec že več kot dve desetlet­ji polni dvorane po Sloveniji, njegove nastope v sklopu turnej pa si je ogledalo več kot pol milijona ljudi.

Za Novice je povedal, da se je v treh letih spremenil, s tem pa je tudi njegovo življenje dobilo nove razsežnosti. »Name so se obrnila številna podjetja in predlagala združitev moje in njihove znamke. Tako sem postal ambasador mnogih slovenskih podjetij.«

Tokrat je ambasador podjetij na družbenem omrežju Facebook objavil daljši zapis, v katerem se sprašuje, ali bo Vladimir Putin stisnil gumb in rekel dovolj. »Edino upanje za Evropo (kaj je tudi paradoks v tej situaciji) je Putin ... on je lahko rešitelj Evropskega naroda in sveta. Pa ne mi govoriti, da moramo v Sloveniji nekaj narediti, ne samo pisati ... Kaj naj naredi 300 000 ozaveščenih Slovencev, če vsi drugi čepite v coni udobja, tancate, brajdate, ne da bi sploh pomislili na odgovornost, ki jo imate do sebe, svoje družine, svojih otrok ali sočloveka...in to vse, ko smo samo korak do 3. svetovne vojne.«

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Res je tako bravo, človeštvo je na težkih preizkušnjah in tolaži nas lahko skupen cilj, mir, svoboda, razumevanje in vera v ljubezen.«, »Vsa čast Putinu, amiji ga od nekdaj provocirajo, on pa je pravi gentlemen, kako jih stiska v 'ignor', to vse 'sranje' je maslo in zamisel nekoga, ki ima edino orožje in vojsko, željan krvi in da se še bolj obogati z ropanjem domov.«, »Bravo! Natočil si čistega vina! Zdaj je prepozno za mirovne akcije. Kamen je v zraku in samo molimo lahko, da koga ne trešči.«

