Oboževalke znanega Slovenca navdušene: spet je oblekel bele kopalke

Pevec Werner Brozović je na družbenih omrežjih objavil fotografijo, ki navdušuje vse njegove oboževalke in oboževalce, saj v kristalno čisti vodi, ki mu sega do meč, v kopalkah pošilja z rokami srček in s tem ljubezen. In to ne v vsakdanjih kopalkah, temveč tistih legendarnih, belih in oprijetih, ki še posebno poudarijo njegove obline.

Pod fotografijo je zapisal spodnje sporočilo, ki ga objavljamo v celoti:

»Ne, to niso Maldivi, ampak nacionalni park Ras Mohammed na Sinajskem polotoku s čudovitimi belimi sipinami, kje se kopamo v pavzi med potopi. Koralni grebeni pa frapantni, zvečer malo zmontiram, pa vas odpeljem na kratek potop 'iz prve roke'. Hvala agencija ETI za čudovite trenutke ... uživajte v poletju. Zdaj pa hitro naprej v nove podvodne avanture. Naju s Kanenas že kličejo na ladjo. Gremooooooooooo!«

Pod zapisom se je usulo ogromno pozitivnih komentarjev, vsi so navdušeni nad pevčevo objavo, njegovim videzom in sporočilom.

Preberite še: