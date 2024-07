Werner s solzami v očeh o svoji hčerki: »Še včeraj je bila moja mala blond čupa ...« (Suzy)

»Vse bi dal, če bi lahko ustavil čas, da bi moja deklica za vedno ostala moj mali cukrček. Ampak čas dela svoje, Kanenas je že najstnica, polna veselja in smeha,« je povedal Werner, ki se je s svojo edinko nedavno zavrtel na valeti.

»Ko sem jo zagledal, sem ostal brez besed. Na eni strani srca je bil velik ponos, da postaja čudovita in prelepa ženska, na drugi strani otožnost in vprašanje, zakaj čas tako hitro beži. Še včeraj je bila moja mala blond čupa, ki sem jo nosil na ramenih, ji menjaval pleničke, jo učil hoditi, voziti rolerje, plavati, se potapljati ... Vesel in ponosen sem, da je iskriva, vesela, spoštljiva, temperamentna, posebna punca, tako kot je posebno njeno ime. To sva z Andrejo čutila že prvi dan, ko se je rodila,« pripoveduje s solzami ganjenosti v očeh Werner.

Werner in njegova žena Andreja sta ponosna na edinko Kanenas, ki je junija končala osnovno šolo. FOTO: osebni arhiv

Kanenas živi za odbojko, ki jo trenira skoraj vsak dan in si želi v odbojkarsko reprezentanco. Jeseni bo začela obiskovati srednjo šolo v Postojni, saj igra za OK Logatec, kjer je trener tudi slavni Jasmin Čuturič. »Če bo vztrajna, pridna in delovna, lahko s svojim talentom doseže zastavljene cilje,« pripoveduje Werner, ki skupaj s svojima damama že uživa v tradicionalnih počitnicah na Maldivih.